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Общество13 сентября 2021 12:16

С 14 сентября в Рыбинске начнется отопительный сезон

Малыши замерзают в детских садах
Влада Красоткина
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Также постепенно отопление дадут и в квартиры.

Также постепенно отопление дадут и в квартиры.

Фото: Администрация Рыбинска

С 14 сентября социальные объекты Рыбинска начнут отапливать. Решение было принято после того, как в местных детских садах заметили сильное понижение температуры внутри помещения. После проверки это подтвердилось.

- Вижу аналогичные обращения и в социальных сетях. Согласен, дети мерзнуть и болеть не должны, поэтому принял решение с 14 сентября начать подачу тепла, - сообщил глава города Денис Добряков.

Также постепенно отопление дадут и в квартиры.