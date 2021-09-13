С 14 сентября в Рыбинске начнется отопительный сезон

Также постепенно отопление дадут и в квартиры. Фото: Администрация Рыбинска

С 14 сентября социальные объекты Рыбинска начнут отапливать. Решение было принято после того, как в местных детских садах заметили сильное понижение температуры внутри помещения. После проверки это подтвердилось.

- Вижу аналогичные обращения и в социальных сетях. Согласен, дети мерзнуть и болеть не должны, поэтому принял решение с 14 сентября начать подачу тепла, - сообщил глава города Денис Добряков.

Также постепенно отопление дадут и в квартиры.