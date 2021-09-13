В ярославском лесу нашли женщину с маленьким ребенком

Женщину с ребенком искали всю ночь. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

12 сентября в лесу Даниловского района Ярославской области заблудились 47-летняя женщина, которая ушла по грибы вместе с 10-летней девочкой.

- Это то, чего мы всегда боимся - придет заявка на ребенка, который остался в природной среде. Особенно, если эта заявка придет в самый сезон, когда люди уже вымотаны, когда сил нет, - рассказывает историю поиска женщины с ребенком отряд «ЛизаАлерт».

Время не было помощником, каждая минута была дорога. Когда на часах пробило больше полуночи, и волонтеры безрезультатно обходили не малую часть леса - на помощь прислали собак.

- Была большая надежда на следовых собак, но они обе не смогли работать из-за того, что местность уже была затоптана людьми и вокруг было множество раздражителей, - продолжает рассказ «ЛизаАлерт».

Лес был небольшой и хорошо прослушивался даже в туман: 6,8 километров в длину и 2,5 в ширину. Волонтеры начали беспокоиться, что с пропавшими что-то случилось, ведь они могли бы выйти на голос.

- Пройдясь по лесу, стало понятно - в середине есть низина, где-то 1,5 на 2 километра, где звуков совсем не слышно. Поэтому на выходе из нее расположили две машины. Авто подавали звуковой сигнал - три гудка раз в пять минут, - пояснили в отряде.

Это сработало: женщина с ребенком услышали сигналы и вышли к машинам. Найдены, живы и здоровы. Так закончился один ночной кошмар поискового отряда, но впереди было еще 15 лесных заявок.