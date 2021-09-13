Безработный ярославец ограбил девушку: «Он напал на меня сзади и придушил»

Злоумышленник дает признательные показания. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле 20-летняя девушка шла по проспекту Ленина и набирала сообщение в телефоне, как вдруг сзади ее схватил неизвестный мужчина.

- Он напал на меня сзади и начал душить со словами: «Отдавай деньги с телефоном». После этого он выхватил у меня телефон, толкнул вперед и убежал, - рассказала пострадавшая ярославна.

Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали беглеца. Им оказался 26-летний безработный местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

- Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон нашли и вернули пострадавшей. Мужчине грозил до семи лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.