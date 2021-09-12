Синоптики рассказали каким будет конец сентября в Ярославле

Погода на неделю. Фото: "Центр Фобос"

Осенние холодна не отступят от Ярославля в сентябре. Последние солнечные лучи и температура +20 градусов уйдут в понедельник.

- Сентябрь 2021 года на текущий момент на целых 2 градуса отстает от нормы, с учетом ожидаемых метеоусловий, в целом так и не сумеет закрыть образовавшуюся температурную брешь и, по всей видимости, останется холодным, - сообщили специалисты в центре «Фобос».

В понедельник в городе будет солнце и +20 градусов днем, во вторник - дожди и +11 градусов днем, в среду облачно и +10 градусов днем, в четверг также облачно и +12 градусов днем, в пятницу облака по-прежнему не пропустят теплые лучи солнца, а температура воздуха останется невысокой +10 градусов.