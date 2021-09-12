В автобусах Ярославля под сломанные сиденья подкладывают деревянные бруски

На таких креслах сидят ярославцы в автобусах. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ярославле"

Казалось бы, каких неприятностей только не случалось с ярославским транспортом. Местных жителей уже достаточно трудно удивить дорожными проблемами, но не тут-то было. В одном из городских автобусов сломанное сиденье подперли деревянным бруском, чтобы жители, садясь на него не упали.

- Сиденья все сломаны и продавлены. Под ними подложены поленья, чтобы не шатались. Техническое состояние автобуса отвратительное, водитель еле с остановок отъезжал. Позорище . Где вообще такую рухлядь нашли? - рассказала о своей поездке местная жительница в группе «Подслушано в Ярославле».

Самое печальное в этой истории то, что в областном центре нередко появляется информация о закупке новых автобусов. Например, большая поставка транспорта в Ярославль была в конце 2019 года. Тогда в автопарке насчитывали 40 новых современных машин.