В Ярославле пропала 17-летняя девушка

Анастасия пропала 8 сентября. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

8 сентября в Дзержинском районе Ярославля пропала 17-летняя Анастасия Белова. Девушка ушла гулять и до сих пор, 10 сентября, о ее местонахождении ничего неизвестно.

- Рост Анастасии 155 сантиметров, худощавое телосложение. Девушка носит черные волосы до плеч, глаза серые. В день пропажи была одета в синюю джинсовую куртку с розовым меховым воротником, белый свитер, темные джинсы и обута в светлые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «ЯрСпас».

Если вы знаете, где находится Анастасия, то просим сообщить об этом по телефонам 89109640838, 02, 102 или 112.