В Ярославской области нашли обгоревшее тело мужчины

В деревне Дуброво сгорел дом.
Фото: СУ СКР по Ярославской области
В деревне Дуброво Углического района Ярославской области сгорел частный дом. Оказалось, внутри полыхающей постройки находился 69-летний мужчина - специалисты нашли его обгоревшее тело.
- Следственным управлением организована проверка, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.
Сейчас следователи осмотрели место происшествия и опросило очевидцев. Тело погибшего отправили на экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти.