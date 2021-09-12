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Общество12 сентября 2021 13:54

В Ярославской области нашли обгоревшее тело мужчины

Следователи начали проверку
Влада Красоткина
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В деревне Дуброво сгорел дом.

В деревне Дуброво сгорел дом.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В деревне Дуброво Углического района Ярославской области сгорел частный дом. Оказалось, внутри полыхающей постройки находился 69-летний мужчина - специалисты нашли его обгоревшее тело.

- Следственным управлением организована проверка, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия и опросило очевидцев. Тело погибшего отправили на экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти.