В Ярославской области нашли обгоревшее тело мужчины

В деревне Дуброво сгорел дом. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В деревне Дуброво Углического района Ярославской области сгорел частный дом. Оказалось, внутри полыхающей постройки находился 69-летний мужчина - специалисты нашли его обгоревшее тело.

- Следственным управлением организована проверка, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия и опросило очевидцев. Тело погибшего отправили на экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти.