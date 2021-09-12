Ярославец украл телевизор и за это может получить шесть лет лишения свободы

Пострадавшая срочно обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове Великом Ярославской области у местной жительницы обокрали квартиру. Женщина вернулась домой и увидела, что в ее жилье кто-то похозяйничал: пропали телевизор, микроволновка и пылесос.

Пострадавшая срочно обратилась в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили, что взломщиком был 48-летний житель и задержали его.

- Злоумышленник проник в квартиру через окно, похитил бытовую технику и продал ее. Часть похищенного была найдена у него в квартире, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Мужчина вину свою признал. Он причинил ущерба на 22 тысячи рублей и за это может получить шесть лет лишения свободы.