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Общество12 сентября 2021 12:10

Ярославец украл телевизор и за это может получить шесть лет лишения свободы

Злоумышленник проник в квартиру жертвы через окно
Влада Красоткина
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Пострадавшая срочно обратилась в полицию.

Пострадавшая срочно обратилась в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове Великом Ярославской области у местной жительницы обокрали квартиру. Женщина вернулась домой и увидела, что в ее жилье кто-то похозяйничал: пропали телевизор, микроволновка и пылесос.

Пострадавшая срочно обратилась в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили, что взломщиком был 48-летний житель и задержали его.

- Злоумышленник проник в квартиру через окно, похитил бытовую технику и продал ее. Часть похищенного была найдена у него в квартире, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Мужчина вину свою признал. Он причинил ущерба на 22 тысячи рублей и за это может получить шесть лет лишения свободы.