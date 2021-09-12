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Общество12 сентября 2021 11:10

В Ярославской области ищут пропавшего преступника

Молодого человека подозревают в разбое
Влада Красоткина
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Подозреваемый в разбое Максим Степочкин.

Подозреваемый в разбое Максим Степочкин.

Фото: УМВД по Ярославской области

Стало известно, что в Ярославскую область мог сбежать подозреваемый в разбое 27-летний Максим Степочкин из Пензенской области. Сам Степочкин родом из Кемеровского региона.

- Степочкин может находиться в любом из регионов России, ведет бродяжнический образ жизни, передвигается на попутных автомобилях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Внимательно посмотрите на фото этого человека. Возможно, он вам знаком. Если вы что-то знаете о местонахождении подозреваемого Максима Степочкина, то сообщите об этом в полицию по телефону: 8 (8412) 59-96-41.