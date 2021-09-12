В Ярославле произошло тройное ДТП

24-летняя женщина за рулем машины «Ниссан» въехала в авто «Хенде». Фото: Анастасия Голубева

Вчера, 11 сентября, около 20:00 часов в Ярославле на Московском проспекте рядом с автовокзалом произошло тройное ДТП. 24-летняя женщина за рулем машины «Ниссан» въехала в авто «Хенде», который стоял на месте, а он после столкновения протаранил следующий автомобиль «Хонда».

- В результате ДТП пострадал 44-летний водитель машины «Хонда». Ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас полиция проводит проверку по аварии и выясняет все обстоятельства произошедшего.