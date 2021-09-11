На вокзалах Ярославля и Рыбинска можно обменять батарейки на конфеты

СЖД проводит экологическую акцию "Обменяй батарейку на конфету" Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области проходит экологическая акция "Обменяй батарейку на конфету". Организовала ее АО "Северная железная дорога".

- Пункты приема использованных батареек находятся пригородных кассах вокзалов "Ярославль-Главный", "Ярославль-Московский" и "Рыбинск-Пассажирский". За участие в экологической акции пассажирам будут дарить конфеты, - рассказали в пресс-службе СЖД.

Акция продлится до конца октября. После все батарейки компания передаст на экологически безопасную утилизацию. Такая же акция проходит на станциях Иваново, Вологда-1, Буй, Котлас Южный и Архангельск-Город.