Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2021 16:07

На вокзалах Ярославля и Рыбинска можно обменять батарейки на конфеты

СЖД проводит экологическую акцию "Обменяй батарейку на конфету"
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
СЖД проводит экологическую акцию "Обменяй батарейку на конфету"

СЖД проводит экологическую акцию "Обменяй батарейку на конфету"

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области проходит экологическая акция "Обменяй батарейку на конфету". Организовала ее АО "Северная железная дорога".

- Пункты приема использованных батареек находятся пригородных кассах вокзалов "Ярославль-Главный", "Ярославль-Московский" и "Рыбинск-Пассажирский". За участие в экологической акции пассажирам будут дарить конфеты, - рассказали в пресс-службе СЖД.

Акция продлится до конца октября. После все батарейки компания передаст на экологически безопасную утилизацию. Такая же акция проходит на станциях Иваново, Вологда-1, Буй, Котлас Южный и Архангельск-Город.