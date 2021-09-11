Три человека попали в больницу после ДТП в Ярославской области

В 3 часа ночи 11 сентября в селе Брейтово произошло ДТП
Фото: УМВД по Ярославской области
В 3 часа ночи 11 сентября в селе Брейтово произошло ДТП. На улице Первомайской водитель "Фольксвагена" не справился с управлением машины и вылетел в кювет, после чего врезался в трубу, сообщили в УМВД по Ярославской области.
- Госпитализированы три человека: водитель машины, 20-летний молодой человек, и пассажиры "Фольксвагена" - две 17-летние девушки, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются ее обстоятельства.