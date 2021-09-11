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Происшествия11 сентября 2021 15:06

Три человека попали в больницу после ДТП в Ярославской области

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в трубу
Полина Вачнадзе
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В 3 часа ночи 11 сентября в селе Брейтово произошло ДТП

В 3 часа ночи 11 сентября в селе Брейтово произошло ДТП

Фото: УМВД по Ярославской области

В 3 часа ночи 11 сентября в селе Брейтово произошло ДТП. На улице Первомайской водитель "Фольксвагена" не справился с управлением машины и вылетел в кювет, после чего врезался в трубу, сообщили в УМВД по Ярославской области.

- Госпитализированы три человека: водитель машины, 20-летний молодой человек, и пассажиры "Фольксвагена" - две 17-летние девушки, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются ее обстоятельства.