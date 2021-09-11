В Ярославской области в лесах за неделю заблудились 23 человека

Ярославцы отправлялись за грибами и не возвращались домой. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В конце августа в Ярославской области начался грибной сезон. Ежедневно десятки людей отправляются в чащу по грибы и не возвращаются домой к родным. Только за прошедшую неделю лес поглотил 23 человека. Каждый день волонтеры и полицейские прочесывают местность, чтобы вернуть пропавших домой.

Некоторых жителей ищут почти месяц. 80-летний Иван Якубенко ушел по грибы еще 18 августа, до сих пор о его местонахождение ничего не известно. Тоже самое произошло с 32-летней Ольгой Булавкиной - она ушла 28 августа. Не стоит забывать, что лес это опасное и дикое место: ночи там холодные, также водятся змеи, кабаны, медведи.

Иван пропал 18 августа. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Если вы отправились в лес, то соблюдайте правила безопасности, которые помогут обезопасить жизнь.

- Не идите в лес, если вы не уверены в своих силах, отыскать дорогу обратно. Не будьте самонадеянны - старайтесь не ходить за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знакомы с местностью. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон, перед выходом полностью зарядите его аккумулятор и пополните баланс. Изучите основные правила ориентирования в лесу. Обращайте внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, своевременно информируйте их об изменении своих планов. Если Вы - пожилой человек, воздержись от походов в лес в одиночку, - напоминают о правилах безопасности в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Берегите себя и своих близких.