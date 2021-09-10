В Ярославской области 81-летняя пенсионерка три дня блуждала по лесу

К удивлению, когда за пропавшей пришли спасатели - она была полна энергии. Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 10 сентября, в лесу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области нашли 81-летнюю пенсионерку, которая пропала 7 сентября, уйдя по грибы. К удивлению, когда за пропавшей пришли спасатели - она была полна энергии и сил. В лесной чаще женщина даже встретила попутчика.

- В полицию поступил телефонный звонок от мужчины, который пояснил, что собирал в лесу грибы и встретил заблудившуюся бабушку. Он рассказал сотрудникам полиции, где они примерно находятся, в каком направлении двигаются. Сориентировавшись на местности полицейские встретили пенсионерку и помогли добраться до дома. Несмотря на то, что она провела в лесу трое суток, чувствует пенсионерка себя удовлетворительно, от медицинской помощи отказалась, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В регионе это далеко не первый случай, когда грибники теряются в лесу. Полиция просит жителей заботиться о своей безопасности и напоминает простые правила, которые могут спасти жизнь.

- Не ходите в лес, если вы не уверены в своих силах, отыскать дорогу обратно. Не будьте самонадеянны - старайтесь не ходить за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знакомы с местностью. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон, перед выходом полностью зарядите его аккумулятор и пополните баланс. Изучите основные правила ориентирования в лесу.Обращайте внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, - рассказали о правилах безопасности в лесу в УМВД России по Ярославской области.