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Общество11 сентября 2021 11:01

В Ярославле изменится схема движения автобуса №41Б

Изменения вступят в силу с 13 сентября
Полина Вачнадзе
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В Ярославле изменится схема движения автобуса №41Б

В Ярославле изменится схема движения автобуса №41Б

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле изменится схема движения автобусов №41Б «Богоявленская площадь – улица Индустриальная». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Изменяется схема движения автобусов № 41Б с учетом следования транспортных средств из центра города по проспекту Фрунзе, далее по улицам Попова и Ярославской до дома №140 через остановочный пункт «Улица Ярославская». В обратном направлении - по улицам: Ярославской, Пирогова, Индустриальной и далее по существующему маршруту, - пояснили в ведомстве.

Изменения начнут действовать с 13 сентября.