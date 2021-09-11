В Ярославле изменится схема движения автобуса №41Б Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле изменится схема движения автобусов №41Б «Богоявленская площадь – улица Индустриальная». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Изменяется схема движения автобусов № 41Б с учетом следования транспортных средств из центра города по проспекту Фрунзе, далее по улицам Попова и Ярославской до дома №140 через остановочный пункт «Улица Ярославская». В обратном направлении - по улицам: Ярославской, Пирогова, Индустриальной и далее по существующему маршруту, - пояснили в ведомстве.

Изменения начнут действовать с 13 сентября.