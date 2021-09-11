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Происшествия11 сентября 2021 9:05

В лесу Ярославской области нашли скелетированные останки отшельника

Мужчина умер около двух лет назад
Полина Вачнадзе
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В лесу Ярославской области нашли скелетированные останки отшельника

В лесу Ярославской области нашли скелетированные останки отшельника

Фото: Полина Вачнадзе

В лесу Пошехонского района Ярославской области егеря нашли скелет мужчины. Как сообщил источник КП-Ярославль, останки, судя по всему, принадлежат отшельнику, который жил на границе Пошехонского и Первомайского районов.

- По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, - рассказали корреспонденту «Комсомолки».

В ярославских пабликах распространяли информацию о том, что тело было обнаружено без головы. Однако эти сведения источник КП опроверг.