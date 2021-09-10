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Происшествия10 сентября 2021 17:10

В Ярославской области нашли водителя, который сбил 14-летнего мальчика

Им оказался 66-летний мужчина
Влада Красоткина
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Ему грозит лишение прав до полутора лет.

Ему грозит лишение прав до полутора лет.

Фото: Сергей ГАПОН

В Рыбинске Ярославской области нашли водителя, который вчера, 9 сентября, сбил 14-летнего мальчика на улице Труда.

- В результате поисков сотрудники ГИБДД установили автомобиль «Хендай», водителем которого оказался 66-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас на рыбинца составили протокол об административном правонарушении за то, что он уехал с места преступления. Ему грозит лишение прав до полутора лет.