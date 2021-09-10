В Ярославской области нашли водителя, который сбил 14-летнего мальчика

Ему грозит лишение прав до полутора лет.
Фото: Сергей ГАПОН
В Рыбинске Ярославской области нашли водителя, который вчера, 9 сентября, сбил 14-летнего мальчика на улице Труда.
- В результате поисков сотрудники ГИБДД установили автомобиль «Хендай», водителем которого оказался 66-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас на рыбинца составили протокол об административном правонарушении за то, что он уехал с места преступления. Ему грозит лишение прав до полутора лет.