В Ярославской области нашли водителя, который сбил 14-летнего мальчика

Ему грозит лишение прав до полутора лет. Фото: Сергей ГАПОН

В Рыбинске Ярославской области нашли водителя, который вчера, 9 сентября, сбил 14-летнего мальчика на улице Труда.

- В результате поисков сотрудники ГИБДД установили автомобиль «Хендай», водителем которого оказался 66-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас на рыбинца составили протокол об административном правонарушении за то, что он уехал с места преступления. Ему грозит лишение прав до полутора лет.