В Ярославской области разыскивают водителя, сбившего 14-летнего подростка

Водитель с места происшествия скрылся Фото: Сергей ГАПОН

В Рыбинске Ярославской области разыскивают водителя, который вчера, 9 сентября, сбил подростка и уехал.

ДТП произошло около 14:30 на улице Труда недалеко от перекрестка с улицей Степана Разина. Установлено, что 14-летний юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала машина. После совершения ДПТ водитель скрылся. Ни он, ни его автомобиль пока не установлены.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев аварии помочь в поисках водителя, покинувшего место ДТП. Обращаться можно по телефону 8(4855)22-24-27.

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