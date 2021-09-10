В Ярославле 11 сентября пройдет всероссийская акция «Культурная суббота» Фото: Мэрия Ярославля

11 сентября Ярославль присоединится к всероссийской акции «Культурная суббота». Как сообщает пресс-служба мэрии города, всех желающих ждут бесплатные экскурсии, выставки и творческие встречи с людьми искусства.

- Всероссийская акция «Культурная суббота» будет проходить по всей стране. Учреждения культуры организуют выставки, мастер-классы, игры, презентации, концертные программы и театральные представления. В рамках акции ярославскими учреждениями культуры будет подготовлена программа для людей разных возрастов и интересов. Информация о мероприятиях в социальных сетях будет отмечена хештегами #кульурнаясуббота и #культурадляшкольников, - рассказала начальник управления культуры Ольга Каюрова.

Музей истории города Ярославля. Здесь пройдет экскурсия по выставке «Кино, снятое в Ярославле». Гостя расскажут об истории развития кинематографа в городе, покажут автографы знаменитых актеров, фрагменты декораций, кадры их фильмов.

В парке «Нефтяник» пройдет познавательно-игровая программа «Культурная ПАРКовка», где выступят артисты молодежного театра и пройдет библиовыставка.

В ДК «Строитель» откроется клуб настольных игр, пройдут мастер-классы.

На площади перед ДК «Гамма» устроят турнир по историческому фехтованию. Зрители увидят поединки пеших рыцарей, мечевые бои и примут участие в мастер-классе по средневековым танцам.

ДК «Красный Перекоп» устраивает «Субботу в стиле ретро» для людей элегантного возраста. Будет дресс-код – костюмы 60-х годов.

В ДК «Энергетик» 11 сентября откроется новый творческий сезон. Номера покажут коллективы художественной самодеятельности, пройдут мастер-классы, выступят юнеы артисты.