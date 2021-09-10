В мэрии Ярославля рассказали, когда можно получить школьные и студенческие проездные

В Ярославле многие школьники и студенты не смогли получить льготные проездные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле многие школьники и студенты не смогли получить льготные проездные. Как пояснили в офисе «Яргортранса», произошло это по техническим причинам. Нельзя было ни оформить проездные нового образца, ни заменить старые на новые, ни получить документ взамен утерянного.

Как сообщили КП-Ярославль в департаменте городского хозяйства мэрии города, новых проездных документов просто не хватило.

- В связи с увеличением количества приобретенных школьных и студенческих проездных билетов нового образца и большим количеством утерянных ранее выданных, в настоящий момент возникла необходимость поставки дополнительного количества проездных билетов, - сказали в ведомстве.

Поставка ожидается 14 сентября. Школьники и студенты могут предоставить документы в Центральную кассу МУП ГПТ «Яргортранс» для предварительного оформления. Как только проездной будет готов, заявителя об этом оповестят.

Центральная касса работает по адресу: Ярославль, улица Советская, 64. Часы работы: ежедневно с 07:30 до 19:00.