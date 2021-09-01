В Ярославле на замену проездного выстроилась километровая очередь. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле и вчера, и сегодня на Советской улице можно было наблюдать огромную очередь. Люди стояли часами, чтобы обменять свой старый проездной на новый. В универсальных кассах эту процедуру можно было осуществить до 13 июля, но только при условии пополнения проездной карты. Теперь – только в одном офисе, куда и пришли все желающие.

Горожане пишут, что подобные ситуации при замене проездного были всегда:

- И 12, и 16 лет назад было также.

- Каждый год одно и то же.

- Такие очереди и раньше были, не только 1 сентября.

- В начале августа почти никого не было.

- Ничего не меняется, 25 лет назад также все стояли.