О сложном простым языком: партия «Новые люди» помогла решить коммунальные проблемы 50 ярославцам

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Каждый день несколько сотен ярославцев сталкиваются с коммунальными проблемами. У одних из-под крана течет ржавая вода, у других на долгое время могут отключить газ или электричество. Как показывает практика, с такими трудностями хотя бы раз сталкивался каждый взрослый житель региона.

Кажется, что для решения коммунальных проблем достаточно просто обратиться в профильную организацию или управляющую компанию. Но на деле все оказывается не так просто. Чтобы составить грамотное обращение, нужно иметь хорошую правовую базу и знать Жилищный кодекс. Иначе велика вероятность, что жалобу просто проигнорируют.

В партии «Новые люди» решили помочь ярославцам в запутанных бюрократических процедурах и пару месяцев назад запустили проект «ЖКХ-приемная». Воспользоваться ее услугами может каждый желающий: достаточно написать личное сообщение на специальной странице в социальной сети или позвонить по телефону.

- К нам можно обращаться с любой проблемой жилищно-коммунального характера. За два месяца нашей помощью воспользовались более 50 человек. В «ЖКХ-приемной» ярославцев консультирует человек с огромным опытом, который понимает, как устроен капитальный ремонт, как благоустроить придомовую территорию, как многоквартирному дому сформировать собственный бюджет. То есть буквально на любой вопрос у нас есть ответ, - отмечает кандидат в депутаты Госдумы по 194 одномандатному округу Владислав Мирошниченко.

Главным экспертом «ЖКХ-приемной» стал общественник Михаил Рахимов. Он считает, что информация о том, как устроен жилой фонд, какие службы отвечает за тот или иной аспект хозяйства и как грамотно к ним обратиться, делают жизнь комфортнее.

- Люди обращаются с разными проблемами. Кто-то, например, не знал, как заварить мусоропровод в подъезде или, не нарушая правил, благоустроить территорию рядом с домом. До «ЖКХ-приемной» их могли месяцами отправлять из одной организации в другую, долго «морозить» с ответом. А мы помогаем решать проблемы по-настоящему. Кстати, зачастую людям не хватает простого совета или формального разрешения, а всю работу они готовы сделать сами, - сообщает Михаил Рахимов.

По итогам первых двух месяцев работы «ЖКХ-приемной» активисты партии решили, что продолжат заниматься помощью ярославцам. В дальнейшем они планируют организовать бесплатные занятия по повышению правовой грамотности в сфере ЖКХ.