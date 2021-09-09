Глава Рыбинска Денис Добряков прокомментировал ДТП с его участием: «Думаю, что виноват я»

Два человека после аварии попали в больницу с травмами. ФОТО: "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Глава Рыбинска Денис Добряков рассказал об аварии, в которую попал сегодня, 9 сентября.

- Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю, - написал на своей странице ВКонтакте Денис Добряков.

ДПТ произошло рано утром 9 сентября у деревни Охотино. Глава Рыбинска на личном автомобиле «Lexus» столкнулся с ВАЗ-2110. Водитель и пассажир «десятки» получили травмы.

- Все живы, сразу вызвал скорую, людей госпитализировали в сознании. С врачами я на связи, очень переживаю за пострадавших и желаю им скорейшего выздоровления. Прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания и готов ответить по закону, - написал Денис Добряков.