На трех автобусных маршрутах в Ярославской области введут дополнительные остановки

На трех межмуниципальных автобусных маршрутах Ярославской области будут введены дополнительные остановки Фото: Правительство Ярославской области

На трех межмуниципальных автобусных маршрутах Ярославской области будут введены дополнительные остановки. Такое решение принял департамент транспорта после многочисленных просьб пассажиров, сообщили в правительстве региона.

Новые остановочные пункты введут на маршрутах:

- №150 «Ярославль – Некрасовское» - «Больница №2»,

- №124 «Ярославль – Прусово» - «Октябрьская площадь»,

- №504 «Ярославль – Рыбинск» - «Красинское» в Тутаевском районе.

- Посадка и высадка пассажиров на этих остановках будет происходить с 13 сентября, - пояснили директор департамента транспорта Сергей Кайгородов.

Льготы и стоимость проезда остаются прежними.