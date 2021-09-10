На трех автобусных маршрутах в Ярославской области введут дополнительные остановки

На трех межмуниципальных автобусных маршрутах Ярославской области будут введены дополнительные остановки
Фото: Правительство Ярославской области
На трех межмуниципальных автобусных маршрутах Ярославской области будут введены дополнительные остановки. Такое решение принял департамент транспорта после многочисленных просьб пассажиров, сообщили в правительстве региона.
Новые остановочные пункты введут на маршрутах:
- №150 «Ярославль – Некрасовское» - «Больница №2»,
- №124 «Ярославль – Прусово» - «Октябрьская площадь»,
- №504 «Ярославль – Рыбинск» - «Красинское» в Тутаевском районе.
- Посадка и высадка пассажиров на этих остановках будет происходить с 13 сентября, - пояснили директор департамента транспорта Сергей Кайгородов.
Льготы и стоимость проезда остаются прежними.