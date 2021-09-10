В Ярославской области ребенок вылез на козырек балкона за кошкой. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В поселке Ивняки Ярославской области 8 сентября прохожие сфотографировали, как мальчик бесстрашно спасает кошку. Но чтобы достать животное, ребенок вылез через окно 4 этажа на козырек балкона соседей снизу.

- Ивняки, улица Новоселов. Ребенок лет 6-8 вылез из окна за кошкой, а потом жалуются, что дети выпадают из окон, - возмущается подписчик в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

По словам соседей, мама мальчика на работе, а за ним присматривает бабушка, на которую сразу же обрушился шквал осуждения. Однако многие посчитали, что винить бабушку в случившемся нельзя.

- Она могла быть в соседней комнате условно кашу ему варить на завтрак, могла посуду мыть, да что угодно! Мальчику явно лет 7-8. Это не тот возраст, когда ляльку ни на секунду нельзя оставить, - пишут в комментариях.

В полиции рассказали, что семья, ребенок из которой замечен в опасной ситуации, установлена. С родителями мальчика и с нем проведены профилактические беседы. Кроме того, родителям внесено предостережение о надлежащем присмотре за детьми, воспитании и содержании.