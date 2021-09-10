В Ярославле проверят работу автобуса №64 Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле после многочисленных жалоб, поступивших от пассажиров, проверят работу автобуса №64. По словам ярославцев, ждать транспорт, который ходит от вокзала Ярославль-Главный до улицы Сиреневая, приходится минут по 40, а то и дольше. На онлайн-картах маршрут не всегда отражается, точнее, практически всегда не отражается.

- Что будет зимой? – спрашивают пассажиры в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Как пояснили в мэрии Ярославля, в час-пик автобус №64 должен ходить каждые 12-13 минут, в межпиковый период – раз в 20-25 минут. Сейчас на маршруте работает семь машин, столько, сколько и было запланировано.

- Совместно с «Яргортрансом» дополнительно проверим регулярность работы маршрута, - сказал порталу 76.ru начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.