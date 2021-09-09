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Общество9 сентября 2021 18:30

Бездомных собак Рыбинска отправили на лечение в Москву

26 сентября животных вернут в город
Влада Красоткина
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Пушистики проходят реабилитацию после суровой жизни без дома.

Пушистики проходят реабилитацию после суровой жизни без дома.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске отловили десять последних бездомных собак. Всех животных отправили в московский приют. Там пушистики проходят реабилитацию после суровой жизни без дома: получают ветеринарную помощь, проходят вакцинацию и стерилизацию.

— К сожалению, на территории Ярославской области нет специализированных приютов, где бы все условия содержания бездомных собак соблюдались. Поэтому контракт заключен с московской фирмой. По договору в Рыбинске должно быть отловлено 17 собак. Это было выполнено. Сумма контракта составила чуть более 209 тысяч рублей, — рассказал начальник контрольно-эксплуатационный отдела МБУ «УГХ» Михаил Скобелев.

Отлов собак начался еще в мае. Средства на это выделил региональный департамент здравоохранения. 26 сентября животных обратно вернут в городе, после всех процедур.