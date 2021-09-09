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Происшествия9 сентября 2021 17:27

В Ярославле автобус врезался в столб

Пострадали два пассажира
Влада Красоткина
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Городской автобус №56 въехал в столб электроосвещения. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль online"

Городской автобус №56 въехал в столб электроосвещения. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль online"

Сегодня, 9 сентября, около 15:00 на улице Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля городской автобус №56 въехал в столб электроосвещения. От удара сооружение вырвало «с корнем», а лобовое стекло «ЛИАЗ» было разбито вдребезги.

- За рулем находился 43-летний водитель. Пострадали два пассажира автобуса. Сейчас их доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место происшествия также выехали спасатели. Четыре специалиста помогли разобраться с последствиями ДТП.