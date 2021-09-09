В Ярославской области проверили реку после жалоб местных жителей

По словам тутаевцев, в реку слили отходы, после чего вода стала бело-молочного цвета. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

Специалисты департамента охраны окружающей среды Ярославской области проверили реку Рыкуша в Тутаеве. Местные жители сообщили, что в нее слили отходы, после чего вода стала бело-молочного цвета.

- В 12.00 оперативно проведено обследование реки Рыкуши специалистом-экологом администрации Тутаевского муниципального района. На момент обследования акватории факта загрязнения не выявлено. Мониторинг ситуации продолжается, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Если у вас имеются данные о нарушении природоохранного законодательства, можно обратиться по телефону горячей линии департамента: (4852) 40-02-30. Также обращение можно отправить и при помощи электронной почты – doosp@yarregion.ru и через аккаунты департамента в соцсетях.