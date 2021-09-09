В Ярославле загорелась областная стоматологическая клиника

В Ярославле горела областная стоматологическая клиника. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле в ночь с 8 на 9 августа горела областная стоматологическая клиника, которая находится на улице Чайковского. По словам очевидцев, выгорело три кабинета на первом этаже, в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что пострадал один кабинет площадью 2 квадратных метра.

- Очаг возгорания находился в одном из кабинетов на первом этаже. Сообщение о пожаре пришло в 1:58, в 2:22 возгорание было ликвидировано. На месте работали 5 единиц техники и 15 человек личного состава, - пояснили в ведомстве.

По одной из версий, произошло замыкание электропроводки в кондиционере. Несмотря на ночное ЧП, стоматология продолжает принимать пациентов.