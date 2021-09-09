Ярославское УФАС проверит обоснованность повышения цен на строительные материалы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление ФАС по Ярославской области проведет дополнительные проверки по поводу роста цен на ряд строительных материалов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. Проверки ждут рынки металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

- В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, - говорится в сообщении регионального УФАС.

Прошлый мониторинг показал, что сейчас на внутреннем рынке имеются все условия для уменьшения стоимости ряда материалов. Однако, снижения не происходит. Если нарушения будут выявлены, ФАС примет ряд мер.