Госинспекция труда Ярославской области признала законным отстранение от работы непривитых сотрудников

Что грозит работникам, которые отказались вакцинироваться, не имея медицинских отводов Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная инспекция труда Ярославской области признала законность отстранения от работы сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от коронавируса. Ответ ведомства на свой запрос опубликовала в соцсети депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова.

- Если сотрудник, не имеющий противопоказаний, отказывается прививаться, то работодатель может, а не должен, перевести его на дистанционную работу (при ее наличии) или отстранить без сохранения заработной платы. Отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и федеральными законами, но и иными нормативно-правовыми актами РФ, - говорится в сообщении региональной Государственной трудовой инспекции.

Если работник отказывается проходить вакцинацию, не имея на то уважительных причин, работодатель может издать приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Форму приказа работодатель может разработать сам, но в документе должны быть указаны основания отстранения и сроки. До издания приказа необходимо получить письменный отказ сотрудника от вакцинации.

- За защитой своих прав работник может обратиться в суд, где кроме документов, могут учитываться аудио-, видеозаписи, свидетельские показания, - уточнили в инспекции.