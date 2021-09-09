В Ярославской области следователи начали проверку по информации о похищении мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Переславле-Залесском сотрудники Следственного комитета начали проверку по информации, которая была озвучена на федеральном канале в программе «Прямой эфир». 51-летний житель города обвинил свою знакомую – хозяйку благотворительного фонда – в похищении и нанесении ему побоев. По словам мужчины, он по принуждению переписал на подругу свой дом. Хозяйка благотворительного фонда с обвинениями не согласна.

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по сообщению СМИ.

- В эфире одного из федеральных телеканалов прозвучала информация о том, что в городе Переславль-Залесский хозяйка благотворительного фонда похитила 51-летнего мужчину, после чего насильно удерживала его в съемной квартире. Как следует из содержания телепередачи, мужчина продал ей свой дом, однако денежные средства не получил, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас следователи проверяют все факты, изложенные в передаче.