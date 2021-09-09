В Ярославле иномарка снесла чугунный забор на Волжской набережной

Легковушка вылетела с дороги и снесла чугунное ограждение на Волжской набережной в Ярославле. ФОТО? группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на Волжской набережной сегодня, 9 сентября, произошло ДТП. Фотографии его последствий ярославцы выложили в социальных сетях: легковушка вылетела с дороги и снесла чугунное ограждение.

- Сообщение об аварии на Волжской набережной у дома №19 поступило в 5:40 от очевидцев. Автомобиль «Фольксваген» снес чугунное ограждение. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Машину вытягивают при помощи троса.

Ярославцы не понимают, как можно было попасть в аварию на пустой набережной рано утром.

- Как? Тормоза отказали?

- На Волжской и улететь? Еще и ночью, когда там и днем никого нет.