У Почты России попытались похитить два миллиона рублей со счетов

Вмешательство преступников в работу никак не сказалось на обслуживание клиентов.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Во время служебной проверки службы безопасности Почты России обнаружили попытку хищения со счетов компании двух миллионов рублей.
- Компания передала в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Почты России.
Вмешательство преступников в работу никак не сказалось на обслуживание клиентов. Сейчас Почта России активно участвует в расследование дела.