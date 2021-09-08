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Общество8 сентября 2021 17:42

У Почты России попытались похитить два миллиона рублей со счетов

Этого не произошло благодаря оперативной работе компании
Влада Красоткина
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Вмешательство преступников в работу никак не сказалось на обслуживание клиентов.

Вмешательство преступников в работу никак не сказалось на обслуживание клиентов.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во время служебной проверки службы безопасности Почты России обнаружили попытку хищения со счетов компании двух миллионов рублей.

- Компания передала в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Почты России.

Вмешательство преступников в работу никак не сказалось на обслуживание клиентов. Сейчас Почта России активно участвует в расследование дела.