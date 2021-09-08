У Почты России попытались похитить два миллиона рублей со счетов

Вмешательство преступников в работу никак не сказалось на обслуживание клиентов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во время служебной проверки службы безопасности Почты России обнаружили попытку хищения со счетов компании двух миллионов рублей.

- Компания передала в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Почты России.

Вмешательство преступников в работу никак не сказалось на обслуживание клиентов. Сейчас Почта России активно участвует в расследование дела.