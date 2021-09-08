В Ярославской области открыт сезон охоты на лося «на реву» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в Ярославской области открылся сезон охоты на лося «на реву». В этот период можно охотиться только на взрослых самцов лося. Основный сезон начнется через месяц – с 1 октября и продлится до 31 декабря.

- Лимиты добычи животных в сезон охоты устанавливаются ежегодно по итогам зимнего маршрутного учета, – уточнил директор департамента охраны окружающей среды Дмитрий Пеньков. – На сегодняшний день в Ярославской области насчитывается более 23 тысяч особей лося. Популяция этих животных в регионе на протяжении последних 10 лет находится на стабильно высоком уровне.

В правительстве области рассказали, что штрафы за незаконную охоту на лося могут достигать 500 тысяч рублей. Также браконьер может попасть за решетку сроком до двух лет. Кроме того, нарушители обязаны возместить вред, причиненный окружающей среде, – до 560 тысяч рублей.

Охоту в регионе контролируют 17 антибраконьерских групп.