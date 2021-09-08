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Происшествия8 сентября 2021 15:20

Ярославское Управление ФСБ пресекло попытку похитить 2 миллиона рублей у Почты России

Злоумышленники пытались получить деньги, провернув незаконную схему с лотерейными билетами
Полина Вачнадзе
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Сотрудниками УФСБ по Ярославской области пресечена попытка похитить 2 миллиона рублей со счетов АО «Почта России»

Сотрудниками УФСБ по Ярославской области пресечена попытка похитить 2 миллиона рублей со счетов АО «Почта России»

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудниками УФСБ по Ярославской области пресечена попытка похитить 2 миллиона рублей со счетов АО «Почта России». Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена схема присвоения имущества АО «Почта России». Схема была основана на уязвимости в программе учета. Подозреваемые, преследуя цель по получению выигрышей, регистрировали электронные билеты лотереи «Столото», при этом отменяя операцию приобретения билета после его регистрации на сайте лотереи, - пояснили в региональном УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата», подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.