Ярославское Управление ФСБ пресекло попытку похитить 2 миллиона рублей у Почты России

Сотрудниками УФСБ по Ярославской области пресечена попытка похитить 2 миллиона рублей со счетов АО «Почта России» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудниками УФСБ по Ярославской области пресечена попытка похитить 2 миллиона рублей со счетов АО «Почта России». Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена схема присвоения имущества АО «Почта России». Схема была основана на уязвимости в программе учета. Подозреваемые, преследуя цель по получению выигрышей, регистрировали электронные билеты лотереи «Столото», при этом отменяя операцию приобретения билета после его регистрации на сайте лотереи, - пояснили в региональном УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата», подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.