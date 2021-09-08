Губернатор Ярославской области выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Евгений Зиничев погиб, спасая человека. ФОТО: страница Дмитрия Миронова, ВКонтакте

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева.

- Пришла трагическая новость о гибели главы МЧС Евгения Николаевича Зиничева в ходе межведомственных учений. Он ушел из жизни, пожертвовав собой, спасая жизнь другого человека. Для всех, кто знал этого высоко порядочного и мужественного человека, это огромная и тяжелая утрата. Вечная ему память! – написал Дмитрий Миронов в соцсетях.

Евгений Зиничев погиб сегодня, 8 сентября, во время учений в Красноярском крае. Рядом с ним находился известный режиссер и сценарист Александр Мельник. По словам очевидцев, Мельник поскользнулся и упал с выступа. Евгений Зиничев бросился за ним в воду, чтобы спасти, но разбился о камень.

И Евгений Зиничев, и Александр Мельник погибли.

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