Ярославцы обратили внимание на опасный забор у школы №49. ФОТО: группа «Ярославль LIVE» ВКонтакте

В группе «Ярославль LIVE» горожане опубликовали фотографии забора у школы №49. Колонны, к которым крепится металлическое ограждение, частично осыпались и опасно накренились.

- Интересно, сколько еще простоят эти колонны забора у школы №49, прежде чем упадут кому-то на голову? – задает автор поста риторический вопрос. – Сама школа 1937-го года, видимо, забор с того времени ни разу не обновлялся.

В администрации школы КП-Ярославль пояснили, что смета на ремонт забора составлена, но финансирования пока нет.

- Произошел обвал штукатурки и кирпичной кладки со столбов. Столбы, как нам сказали специалисты, опасности не представляют, - сказала заместитель директора по АХР Наталья Юхтина.