Рыбинца будут судить за кражу из церкви Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рыбинске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в краже в крупном размере: из церкви он украл материал, который должен был пойти на реставрацию куполов. Ущерб составил более 266 тысяч рублей.

При церкви в Рыбинском районе злоумышленник числился подсобным рабочим, помогал реставрировать храм. Но не смогу удержаться от соблазна и совершил один из тяжких грехов – кражу.

- Следствием установлено, что с 17 по 26 апреля 2021 года обвиняемый с помощью ножниц для резки металла отрезал куски меди с двух катушек, которые предназначались для реставрации куполов, и складывал их у дороги возле церкви. Затем вызвал такси и вывез похищенное в пункт приема металлолома. Также в пункт приема он сдал две кованые решетки на окна, которые предварительно распилил, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Вырученные деньги рыбинец потратил на спиртные напитки и сигареты. Пропажу материалов священнослужители заметили не сразу, а как увидели, сразу написали заявление в полицию.

Свою вину мужчина признал, уголовное дело направлено в суд.