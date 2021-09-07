«Для забоя скота»: рыбинец ударил мужчину ножом, защищая свою знакомую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний рыбинец признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В суде установлено, что в октябре прошлого года мужчина находился во дворе своего дома в деревне Кушляево Рыбинского района. Он увидел, что его знакомая ругается с 61-летним жителем деревни. Обвиняемый вышел к ссорившимся, чтобы защитить женщину. Словами не получилось: мужчина ударил 61-летнего рыбинца в спину ножом для забоя скота. Потерпевший скончался в больнице через несколько дней.

- В судебном заседании сторона защиты оспаривала обвинение, приводила доводы о наличии в действиях осужденного необходимой обороны, о применении потерпевшим опасного для жизни и здоровья насилия в отношении близкого для подсудимого человека. Данная версия осужденного опровергнута, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.