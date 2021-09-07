На запястье особая примета: в Ярославле пропал 16-летний подросток

Егор пропал 6 сентября. Фото: поисковый отряд ЯрСпас

В Ярославле второй день идут поиски 16-летнего Егора Шуркина. 6 сентября парень ушел из государственного учреждения в Ленинском районе и не вернулся.

- У Егора русые волосы и карие глаза. Его рост 175 сантиметров, телосложение худощавое. В день пропажи был одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки, - сообщили о приметах мальчика в поисковом отряде "ЯрСпас".

Также у парня есть особая примета - это татуировка-сердце с надписью "В счастье не нуждаюсь" на запястье левой руки. Если вы знаете, где может находиться Егор, то сообщите об этом по телефонам: 02, 102 или 112, либо 89109640838.