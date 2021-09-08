В Ярославскую больницу купили медицинское оборудование за 3,5 миллиона рублей

Новое наркозное оборудование «Drager Fabius Tiro». Фото: здравоохранение Ярославской области

В Ярославскую больницу №9 доставили новое наркозное оборудование «Drager Fabius Tiro», стоимостью в 3 510 000 рублей. Прошлый аппарат уже отслужил свое, поэтому было необходимо заменить его на более современный и надежный прибор.

- Ежегодно выполняем более 3,5 тысяч экстренных и плановых операций на органах брюшной полости, забрюшинного пространства, при заболеваниях колопроктологического профиля, щитовидной железы, вен нижних конечностей, - сообщил главный врач больницы №9 Станислав Белокуров. - Полученный наркозно-дыхательный аппарат позволит нам увеличить количество лапароскопических операций при хирургической патологии панкреато-дуоденальной зоны, желчных протоков, грыжах.

Возможности нового оборудования облегчат послеоперационную реабилитацию пациентов и ускорят выздоровление.