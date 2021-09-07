Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 17:31

В Ярославской области поваров пытались отправить на ремонт дорог

Курьезная ошибка закралась в серьезные документы
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославской области поваров пытались отправить на ремонт дорог

В Ярославской области поваров пытались отправить на ремонт дорог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Ярославского УФАС рассмотрели жалобу на действия управления ЖКХ Некрасовского района по проведению электронного аукциона на ремонт дороги. И доводы, указанные в жалобе, антимонопольщики сочли обоснованными, что и не удивительно.

Заказчик потребовал от будущих подрядчиков наличие опыта выполнения работ по оказанию услуг общественного питания. То есть, на ремонт дороги должны были выйти повара.

- Администрация Некрасовского района пояснила, что данная курьезная ситуация стала следствием допущенной технической ошибки. Как бы то ни было, но заказчик теперь обязан исключить незаконное требование из документации и фактически заново осуществить закупку, - пояснили в региональном Управлении ФАС.