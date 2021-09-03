В Ярославле в рамках образовательного марафона прошел профессорский урок по литературе

3 сентября в Ярославле прошла литературная лекция профессора педагогического университета Татьяны Кучиной. Проходило мероприятие в концертно-зрелищном центре «Миллениум» и было достаточно массовым. Многие студенты и ученики школ заинтересовались темой лекции – «Поэт и общество. Художник и его страна» - и пришли послушать Татьяну Геннадьевну.

Мероприятие проводилось в рамках всероссийской акции «Поделись своим знанием», которая курируется Министерством образования РФ. Суть акции в том, что педагоги, ученые, предприниматели и чиновники, добившиеся больших успехов в жизни, делятся с молодым поколением своим опытом и знаниями, дают советы, рассказывают об исследованиях и проектах. Татьяна Кучина, преподаватель ЯГПУ, тоже присоединилась к марафону и провела лекцию, в которой лейтмотивом звучал вопрос: как складывались отношения поэтов и писателей с обществом, властью и народом в целом?

Основная мысль, которую лектор старалась донести до слушателей: поэт и общество никогда не находились в гармоничных отношениях. Люди всегда воспринимали творцов, как совершенно бесполезных для общества граждан, не относились к ним с должным уважением, а порой даже презирали. Те, со своей стороны, могли назвать народ «тупым» и «противным», не понимающим искусства. Зародились такие отношения еще до 18 века. Продолжаются они и до сих пор.

Удивительный факт: присутствовавшие на лекции ученики и студенты очень заинтересовались темой исследования - когда им было предложено задать вопросы, нашлось много желающих это сделать. Некоторые даже попросили профессора оценить их собственные литературоведческие работы, на что она охотно согласилась.