Депутат Лариса Ушакова отсудила у ярославской партии 1 рубль Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировский районный суд Ярославля частично удовлетворил исковые требования депутата Ларисы Ушаковой. Сведения, которые были опубликованы на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца.

Речь идет о публикации под названием «Чтобы было легче мухлевать: зачем единороссы выдавливают главу Борисоглебского района?», где говорилось, что на предвыборную кампанию депутата привлекают административные ресурсы и тратят бюджетные деньги.

- На ответчика возложена обязанность в течение 10 дней со дня вступления в силу решения суда опровергнуть не соответствующие действительности сведения на сайте. Кроме того, с ответчика взыскана в пользу Ларисы Ушаковой компенсация морального вреда – 1 рубль и судебные расходы, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Решение в законную силу пока не вступило, у обеих сторон есть время его обжаловать.