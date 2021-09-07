Два новых детских сада и школу откроют в Ярославле

Детские сады обещают открыть уже к новому году Фото: Полина Вачнадзе

О строительстве новых социальных объектов в Ярославле сегодня, 7 сентября, рассказал на общегородском совещании заместитель мэра по вопросам градостроительства Александр Черневский.

На улице Пашуковской в Дзержинском районе будет построена школа на 1100 мест. Сейчас площадку готовят под начало работ.

Во Фрунзенском районе на Дядьковской улице завершается благоустройство детских садов. В первом уже установили теневые навесы, сделали кровлю, утеплили фасад, идут внутренние работы. Во втором завершены фасадные работы, установлены окна, тепловой и водомерные узлы, узел учета.

Чиновники обещают, что к концу этого года оба детских сада введут в эксплуатацию.