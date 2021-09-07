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Общество7 сентября 2021 12:11

В Ярославле сделали граффити, посвященное погибшей команде «Локомотив»

Изображение нанесли на дом, где жил Иван Ткаченко
Полина Вачнадзе
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В Ярославле сделали граффити, посвященное погибшей команде «Локомотив»

В Ярославле сделали граффити, посвященное погибшей команде «Локомотив»

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на фасаде дома №73 по проспекту Дзержинского появилось граффити. Оно посвящено погибшей 10 лет назад хоккейной команде «Локомотив» и одному из самых ярких ее игроков - Ивану Ткаченко. В этом доме и жил хоккеист.

Граффити сделали на фасаде дома, где жил Иван Ткаченко

Граффити сделали на фасаде дома, где жил Иван Ткаченко

Фото: Мэрия Ярославля

- Огромная благодарность граффити-художникам Михаилу Рахимову и Григорию Сидякову за выполненную работу, - написал на своей странице ВКонтакте мэр Ярославля Владимир Волков.

Мэр Ярославля поблагодарил художников Михаила Рахимова и Григория Сидякова

Мэр Ярославля поблагодарил художников Михаила Рахимова и Григория Сидякова

Фото: Мэрия Ярославля