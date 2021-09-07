В Ярославле сделали граффити, посвященное погибшей команде «Локомотив»
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле на фасаде дома №73 по проспекту Дзержинского появилось граффити. Оно посвящено погибшей 10 лет назад хоккейной команде «Локомотив» и одному из самых ярких ее игроков - Ивану Ткаченко. В этом доме и жил хоккеист.
Граффити сделали на фасаде дома, где жил Иван Ткаченко
Фото: Мэрия Ярославля
- Огромная благодарность граффити-художникам Михаилу Рахимову и Григорию Сидякову за выполненную работу, - написал на своей странице ВКонтакте мэр Ярославля Владимир Волков.
Мэр Ярославля поблагодарил художников Михаила Рахимова и Григория Сидякова
Фото: Мэрия Ярославля