В Ярославле сделали граффити, посвященное погибшей команде «Локомотив» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на фасаде дома №73 по проспекту Дзержинского появилось граффити. Оно посвящено погибшей 10 лет назад хоккейной команде «Локомотив» и одному из самых ярких ее игроков - Ивану Ткаченко. В этом доме и жил хоккеист.

Граффити сделали на фасаде дома, где жил Иван Ткаченко Фото: Мэрия Ярославля

- Огромная благодарность граффити-художникам Михаилу Рахимову и Григорию Сидякову за выполненную работу, - написал на своей странице ВКонтакте мэр Ярославля Владимир Волков.