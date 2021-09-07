В Ярославской области медсестра ввела пациентам неверную дозу вакцины от COVID-19

В Ярославской области трем пациентам была введена неверная доза вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области трем пациентам была введена неверная доза вакцины от коронавируса. По данным портала «Ярновости», медсестра перепутала ампулы и в пять раз превысила дозировку. Это произошло во время выездной вакцинации на одном из предприятий региона.

Как пояснили в департаменте здравоохранения и фармации области, три человека сразу же были обследованы и проконсультированы главным специалистом по вакцинопрофилактике ведомства.

- Никаких побочных реакций у них не зафиксировано, - уточнили в департаменте.

Медицинскую сестру, которая ошиблась с дозировкой, на данный момент отстранили от работы до выяснения обстоятельств.