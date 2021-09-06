Ярославцам предложили вспомнить лето и получить подарки

В начале учебного года Tele2 дополнила свое приложение игрой «Телетроника» в стиле советского ретро Фото: Олег ЗОЛОТО

Участникам предложили поймать в школьную тетрадь как можно больше предметов, напоминающих о летнем отдыхе. Заработанные баллы можно обменять на призы – это 500 рублей на счет телефонного номера, подписка на сервис аудиокниг, печать фотографий или обучающий курс.

Для игры в «Телетронику» пользователям мобильного приложения «Мой Tele2» нужно перейти в сторис на вкладку «Играйте и выигрывайте». Это первый подобный опыт запуска игровой механики в таком разделе. Стилистика напоминает популярную в 1980-е годы электронную портативную игру.

– Мы следуем интересам абонентов Tele2, поэтому в нашем мобильном приложении можно не только решить вопросы по услугам связи, но и отдохнуть, поставить дела на паузу, – прокомментировал запуск дополнения директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. – Создавая «Телетронику», мы стремились подарить нашим клиентам несколько позитивных минут, чтобы они могли с хорошим настроением встретить новый учебный и деловой год.

В версии Tele2 сюжет игры посвящен началу учебного года и воспоминаниям о каникулах – ученик сидит за партой и пишет сочинение на тему «Как я провел лето». Чтобы успешно справиться с заданием, герой должен ловить в тетрадь летние образы – удочку, велосипед и т.д., которые летят к нему с четырех сторон. За каждый пойманное «воспоминание» пользователь получает балл, есть право на два промаха, после третьего – проигрыш.

Скорость падения объектов постепенно повышается, и в зависимости от набранных очков можно выиграть приз, сообщили в пресс-службе компании.